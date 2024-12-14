Общество

Митрополит восхвалил губернатора Бочарова и призвал волгоградцев оторваться от соцсетей

Общество 14.12.2024 10:09
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14.12.2024 10:09


В Волгограде в соборе Александра Невского в праздник святого апостола Андрея Первозванного прихожане помолились о здравии Андрея Бочарова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, 13 декабря губернатор отпраздновал свои именины. 

В этот день в храме прошел Крестный ход, после которого митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор поздравил всех верующих с престольным праздником. Во время службы также состоялся молебен о здравии губернатора. 

– Сегодня мы совершили молитву в этом удивительном храме и вслух помолились о здравии ныне тезоименитого раба Божьего Андрея - губернатора земли Волгоградской, которого тоже Господь призвал на это служение и коснулся его сердца с призывом построить храм. Много было до него губернаторов, были желающие и обещающие. Но исполнил это, отозвался конкретным действием только один из них - наш Андрей Иванович. Как ему в дальнейшем нести свой крест губернаторский, мы тоже не знаем, но мы молимся за него, потому что Господь ему дал власть, возможность, силу и разумение сделать нашу землю Волгоградскую лучше, – сказал во время молебна Феодор. 


Также митрополит Волгоградский и Камышинский во время служения высказался о пагубном влиянии соцсетей. 

– К чему призывает голос Божий? К добрым делам. Обычно, к молитве. Сидишь ты в телефоне, а голос говорит: «Оставь сети социальные - иди, следуй за Мной. Помолись вместе со Мной».  Но всегда ли мы, как апостолы, оставляем эти сети, к которым оказываемся привязанными сильнее, чем ко Христу, – призвал задуматься волгоградцев митрополит. 

Фото: Волгоградская епархия / vk.com

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