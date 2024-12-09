Сегодня на заседании комитета Волгоградской областной думы по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям депутаты рассмотрели кандидатуру на должность руководителя регионального комитета экономической политики и развития. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, кандидатуру Галины Быкадоровой представила заместитель губернатора Анна Писемская.

Решением парламентского комитета Галина Быкадорова рекомендована для назначения на должность председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Напомним, как сообщало V102.RU, профильные комитеты Волгоградской областной думы сегодня, 9 декабря, приступили к рассмотрению кандидатур на должности руководителей органов исполнительной власти – профильном комитетов обладмина и инспекций. Практика решения кадровых задач с участием парламентариев и регионального отделения партии «Единая Россия» внедрена в Волгоградской области губернатором.

Справка. Галина Быкадорова была назначена на данную должность в декабре 2017 года. Ранее она занимала пост заместителя главы облэкономразвития.

Фото администрации Волгоградской области