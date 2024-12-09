Политика

На пост главы облкомэкономразвития выдвинули в Волгограде Галину Быкадорову

Политика 09.12.2024 15:32
0
09.12.2024 15:32


Сегодня на заседании комитета Волгоградской областной думы по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям депутаты рассмотрели кандидатуру на должность руководителя регионального комитета экономической политики и развития. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, кандидатуру Галины Быкадоровой представила заместитель губернатора Анна Писемская. 

Решением парламентского комитета Галина Быкадорова рекомендована для назначения на должность председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Напомним, как сообщало V102.RU, профильные комитеты Волгоградской областной думы сегодня, 9 декабря,  приступили к рассмотрению кандидатур на должности руководителей органов исполнительной власти – профильном комитетов обладмина и инспекций. Практика решения кадровых задач с участием парламентариев и регионального отделения партии «Единая Россия» внедрена в Волгоградской области губернатором. 

Справка. Галина Быкадорова была назначена на данную должность в декабре 2017 года. Ранее она занимала пост заместителя главы облэкономразвития. 

Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
09.12.2024 17:53
Политика 09.12.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Политика
09.12.2024 15:49
Политика 09.12.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Политика
09.12.2024 14:02
Политика 09.12.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Политика
06.12.2024 19:02
Политика 06.12.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Политика
06.12.2024 14:26
Политика 06.12.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Политика
05.12.2024 16:00
Политика 05.12.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Политика
05.12.2024 14:33
Политика 05.12.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Политика
05.12.2024 12:20
Политика 05.12.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Политика
04.12.2024 12:11
Политика 04.12.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
02.12.2024 11:35
Политика 02.12.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Политика
28.11.2024 17:41
Политика 28.11.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Политика
18.11.2024 11:29
Политика 18.11.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Политика
17.11.2024 18:23
Политика 17.11.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Политика
15.11.2024 11:48
Политика 15.11.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Политика
13.11.2024 11:20
Политика 13.11.2024 11:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:00
Грянуло страшное? Маршруткам из Краснослободска и Волжского заказали путь в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде пожарные проведут учения в парке имени ГагаринаСмотреть фотографии
17:53
Светлана Горелова продлит полномочия главной по тарифам в регионеСмотреть фотографии
17:32
Киберполиция задержала 18-летнего хакера из КамышинаСмотреть фотографии
17:06
На дачах в Волгограде нашелся бежавший из больницы №15 подростокСмотреть фотографии
17:00
T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудованииСмотреть фотографии
16:47
«Это вызов. Но он нам по силам»: первый замглавы СУ СКР Дмитрий Буравцов – о борьбе с коррупцией и самых громких делахСмотреть фотографии
15:49
Екатерина Кульгускина сохранит пост председателя облкомимуществаСмотреть фотографии
15:32
На пост главы облкомэкономразвития выдвинули в Волгограде Галину БыкадоровуСмотреть фотографии
14:44
Волгоградцы взяли три призовых места на областном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
14:16
«Дедушка чуть не сгорел»: в СНТ «Изобилие» в Волжском соседи спасли дачникаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Вынесен первый приговор за воровство при строительстве скандальной улицы Дачная в КотовоСмотреть фотографии
14:02
Герой России Андрей Бочаров присутствовал на вручении медалей «Золотая Звезда» в КремлеСмотреть фотографии
13:50
КДК РФС закрыл фан-сектор «Ротора» на один матчСмотреть фотографии
13:44
Согласование глав комитетов обладмина стартовало в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:53
Администрацию Елани заставили взять на баланс токсичные пруды-накопителиСмотреть фотографии
12:31
Соцсети: в Волжском цыган угрожал убийством участнику СВОСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде 5-летний ребенок несколько дней провел рядом с разлагающимся трупом материСмотреть фотографии
11:57
В Госдуме планируют ввести штрафы за продажу энергетиков детямСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде возведут первый надземный переход с лифтомСмотреть фотографии
10:22
«Единая Россия» расширила народную программу, включив в нее положения 19 новых нацпроектовСмотреть фотографии
10:21
В Котово три многоэтажки остались без тепла в морозную ночьСмотреть фотографии
09:53
Волгоград последний раз в 2024 году стал СталинградомСмотреть фотографии
09:33
Волгоградка на Hyundai Solaris протаранила заборСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде УФСБ штурмом взяло набитый наркотиками домСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
Чиновники незаконно отдали коммерсантам 2 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
08:21
ФСБ перечислила слова, которые выдают телефонных мошенниковСмотреть фотографии
08:17
На юге Волгограда ночью гудели сиреныСмотреть фотографии
07:53
«Кто не согласен – ищите работу»: чиновникам пригрозили увольнением за новогодние корпоративыСмотреть фотографии
07:35
Температурный скачок ожидается в Волгограде и области на новой неделеСмотреть фотографии
 