Тело пенсионера нашли под окнами патиэтажки на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда под окнами пятиэтажного дома нашли тело пенсионера, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев трагедии.

По данным местных жителей, которые активно обсуждают случившееся в соцсетях, погибший проживал вместе с сыном в пятиэтажке на улице Лазоревая. Родственники регулярно конфликтовали. Очередная ссора межу ними произошла в день трагедии.

В СУ СКР по региону комментировать это происшествие не стали, отметив лишь, что личность погибшего установлена и обстоятельства его гибели выясняются.