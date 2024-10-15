В Волгограде подключили к отоплению 20% всех объектов

В Волгограде почти 20% объектов с централизованным отоплением получают отоплением. Информацию об этом, сообщает ИА «Высота 102», распространили «Концессии теплоснабжения». По данным ресурсоснабжающей организации, подтопка социальных учреждений по заявкам руководителей началась еще на прошлой неделе. В частности, к выходным теплыми батареи были в восьми стационарах, 17 детских садах, четырех детских домах и в двух школах-интернатах.

– К вечеру 14 октября «Концессии теплоснабжения» подавали теплоноситель уже в 1069 жилых домов, среди которых здания муниципального жилого фонда, ведомственные общежития, ЖСК и ТСЖ, – сообщают в компании. – Всего в Волгограде на сегодня отапливается 1394 объекта.

К 17 октября отопление должно появиться во всех многоквартирных домах и социальных объектах, подключенных к централизованной системе отопления.

В случае, если батареи останутся холодными к четвергу, необходимо обращаться в управляющую компанию.

– Получив заявку жильцов, УК обязана оперативно провести регулировку внутренних сетей и устранить недочет. Телефонный номер управляющей компании указывается в ежемесячно направляемых платежных документах, – поясняют ресурсники.