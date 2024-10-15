В Волгограде от туристического налога освободят участников СВО и ветеранов

Сегодня, 15 октября, в городской думе прокомментировали внесенный мэрией законопроект о введении туристического налога в Волгограде, передает V102.RU.

- Платить налог должны будут организации и физические лица, которые предоставляют гостям места для временного проживания, - пояснили в пресс-службе гордумы. - Документом определены также льготники, на которых не будет распространяться туристический налог. В их числе Герои России и Советского Союза, ветераны боевых действий, участники СВО, Герои Труда, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Сталинграда, инвалиды и другие категории граждан.

В настоящее время в Волгограде, по данным Волгоградстата, работают 114 объектов для размещения туристов. Новый налог будет полностью поступать в бюджет города, средства от которого, как планируется, пойдут на развитие туристической сферы.

По последним данным, Волгоградскую область посещают в год около 2 миллионов туристов.

Как ранее сообщало информагентство, вопрос о введении туристического налога в Волгограде гордума рассмотрит на своем заседании уже 16 октября.

Такое право все регионы России получили в соответствии с внесенными в Налоговый кодекс РФ изменениями. Туристический налог вводится с 1 января 2025 года. Нормативные акты о его установлении на муниципальном уровне уже приняты органами местного самоуправления во многих городах, в том числе в Ростове-на-Дону, Суздале, Вологде, Сортавале, Белокурихе, Новосибирске, Архангельске, Петрозаводске, Зеленоградске, Благовещенске.

- В городской думе рассматривается внесенный администрацией Волгограда проект решения, согласно которому туристический сбор составит 1% от стоимости проживания в сутки, но не менее 100 рублей. Плательщиками налога будут не сами туристы, а владельцы отелей, хостелов, пансионатов и санаториев. Средства, поступающие от туристического сбора, будут полностью аккумулироваться в местном бюджете и направляться на развитие туристической инфраструктуры, - рассказали в представительном органе.

По аналогии с другими городами, в Волгограде предлагается введение ставки налога на минимальном уровне - 1% от цены проживания, но не ниже 100 рублей. В последующем налог будет постепенно расти – на один процент в год и достигнет 5% в 2029 году. Эта ставка должна стать максимальной.