Шестидневная рабочая неделя ожидает волгоградцев в конце октября

Последняя рабочая неделя октября, которая затронет и первые числа ноября, в этом году будет шестидневной. Как сообщает V102.RU, волгоградцам придется работать с 28 октября по 2 ноября из-за приближающегося праздника - Дня народного единства.

Субботний рабочий день 2 ноября должен быть сокращенным. После этого предстоит два дня выходных - воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из-за этого первая рабочая неделя ноября будет четырехдневной, она начнется с 5 ноября.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября. Этот государственный праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Фото из архива V102.RU