В Волжском 13 октября подорожал проезд в маршрутках

Общество 13.10.2024 08:07
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13.10.2024 08:07
С сегодняшнего дня, 13 октября, проезд в маршрутках Волжского Волгоградской области подорожал до 35 рублей. Как сообщает V102.RU, теперь стоимость поездки сравнялась с ценой билета в муниципальном общественном транспорте.
Напомним, поездки в автобусах и трамваях подорожали еще с 1 октября до 35 рублей. Власти города, принявшие такое решение, объяснили это тем, что тарифы на пассажирские перевозки не менялись более двух лет, а также возросшими расходами муниципального предприятия.
Предприниматели перевозили волжан еще 13 дней по старым расценкам, а теперь довели свои тарифы до уровня автоколонны.
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