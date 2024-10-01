В Волжском с 13 октября подорожает проезд на маршрутках

Общество 01.10.2024 06:44
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01.10.2024 06:44
Пассажиров коммерческих маршруток в Волжском Волгоградской области предупредили о предстоящем повышении стоимости проезда. Как сообщает V102.RU, из появившихся в салонах маршруток объявлений следует, что произойдет это событие 13 октября – проезд повысится на 5 рублей, до 35. В настоящее время поездка на маршрутке на любое расстояние в Волжском стоит 30 рублей.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что завтра, 1 октября, в Волжском подорожает проезд до 35 рублей на общественном транспорте – автобусах и трамваях.
В мэрии объяснили это тем, что тарифы на пассажирские перевозки оставались неизменными с 2022 года. А за это время рост затрат, связанный с выполнением перевозок, увеличился более чем в два раза.
Фото V102.RU
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