Общество

Мечты сбываются: в Волгограде запустили движение по новому путепроводу у Водстроя

Общество 09.10.2024 10:06
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09.10.2024 10:06


В Волгограде по временной схеме запущено движение по новому путепроводу на Третьей продольной в районе поселка Водстрой, передает V102.RU. По информации администрации региона, движение организовано пока только по правой стороне мостового сооружения, возведенного над железной дорогой. Полностью этот инфраструктурный объект планируют сдать до конца текущего года. Об этом было объявлено сегодня, 9 октября, во время осмотра путепровода губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.


- Это не просто путепровод, это серьезный инфраструктурный проект, который включает и путепровод, и новые дороги для Тракторозаводского района, парковочные пространства. Стратегический объект расположен на Третьей продольной, которая соединяет четыре района города. Поток транспорта здесь составляет 50 тысяч автомобилей в сутки. Проект сложный, но объект мы сдадим до конца года, - сообщил губернатор.

В настоящее время в самом поселке Водстрой в Тракторозаводском района Волгограда реконструируют дорогу, а также строят тротуар на улице Костюченко. Здесь также  монтируют освещение, шумозащитные экраны и делают дополнительные парковочные места. Подрядчик обещает все завершить в ноябре текущего года.


По словам Бочарова, в Волгоградской области возводятся еще два путепровода в Светлоярском и Октябрьском районах, где также до конца года планируют завершить основные строительные работы. 

Строительство объектов ведется в рамкам региональной программы «Развитие транспортной системы Волгоградской области», трехлетней программы обновления мостов и путепроводов и подкреплены финансированием нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что новая транспортная развязка построена над железнодорожным переездом около поселка Водстрой в Тракторозаводском районе Волгограда. Высокая плотность потока, наличие железнодорожного переезда годами приводило к серьезным заторам. Решение о строительстве многоуровневой развязки, расширении автодороги с двух до четырех полос на отрезке в 3,2 км принял губернатор Андрей Бочаров. Контракт на производство работ был подписан между региональными властями и «Группой компаний «ЕКС» в 2021 году. На эти цели из бюджета было выделено 1,6 млрд рублей. Этот дорожный объект позволит разгрузить участок Третьей продольной, который станет частью международного коридора «Север – Юг», который пройдет через 11 стран. 

Фото: РИАЦ

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона» 

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