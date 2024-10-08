В Волгограде задержали друзей за опасную езду на пр. Ленина





В Волгограде задержали пассажиров «Лады Приоры», которые устроили опасную езду в центре города. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, найти нарушителей удалось благодаря видеоролику, который засняли очевидцы на проспекте Ленина.





Полиция оперативно установила личности 18-летнего и 19-летнего пассажиров автомобиля, которые передвигались по городу вне салона машины. Молодые люди были доставлены в подразделение Госавтоинспекции.

В отношении них составлены административные материалы.

Видео: Волгоград №1 / t.me; Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области