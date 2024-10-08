



7 октября в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на ул. Плеханова.

- В 10:00 напротив дома №178/24 по ул. Плеханова произошло столкновение автобуса Volgabus и автомобилей Porsche Cayenne, «Нива» и Toyota, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения госпитализация потребовалась троим пассажирам автобуса, а также водителю Porsche.

Фото из архива ИА «Высота 102»