Происшествия

В Волгограде госпитализированы пассажиры автобуса, попавшего в массовое ДТП

Происшествия 08.10.2024 10:46
0
08.10.2024 10:46


7 октября в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на ул. Плеханова.

- В 10:00 напротив дома №178/24 по ул. Плеханова произошло столкновение автобуса Volgabus и автомобилей Porsche Cayenne, «Нива» и Toyota, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения госпитализация потребовалась троим пассажирам автобуса, а также водителю Porsche.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.10.2024 11:06
Происшествия 08.10.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2024 10:56
Происшествия 08.10.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2024 09:53
Происшествия 08.10.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2024 08:46
Происшествия 08.10.2024 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2024 07:57
Происшествия 08.10.2024 07:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 21:44
Происшествия 07.10.2024 21:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 19:10
Происшествия 07.10.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 18:23
Происшествия 07.10.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 17:46
Происшествия 07.10.2024 17:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 14:06
Происшествия 07.10.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 12:35
Происшествия 07.10.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 12:15
Происшествия 07.10.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 10:37
Происшествия 07.10.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 10:35
Происшествия 07.10.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2024 09:18
Происшествия 07.10.2024 09:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:37
«Не надо лозунгов и пиара»: сессию по вопросам экологической безопасности провел Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде задержали друзей за опасную езду на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
«Ветер дунет и хутор сгорит»: пожар в селе Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Оперативники МВД поймали волгоградца при передаче взятки приставу, дело завел СКСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде госпитализированы пассажиры автобуса, попавшего в массовое ДТПСмотреть фотографии
10:32
«Вынужденная остановка»: названа причина столкновения товарняка с комбайном под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:04
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:57
На острове Голодном готовят к запуску новый блок биоочистки стоковСмотреть фотографии
09:53
Массовое ДТП собрало 2-километровую пробку у Волгоградского аграрного университетаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Тушите свет! МУПы Городища и Котово с «космическими» долгами возглавили антирейтингСмотреть фотографии
08:46
В Волгоградской области сын поджег иномарку отца из-за местиСмотреть фотографии
07:57
Под Волгоградом товарняк протаранил выехавший на переезд комбайнСмотреть фотографии
22:25
Все, как и хотели: «Ротор» одержал долгожданную победу в матче с «Соколом»Смотреть фотографии
21:44
В Волгограде разыскивают 41-летнего мужчину в черномСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Андрея БатиеваСмотреть фотографии
20:02
Мэрия Волгограда закупает песок и соль на 1,2 млнСмотреть фотографии
19:30
Болельщик «Ротора» приехал на велосипеде на матч в СаратовСмотреть фотографии
19:16
Для гениев или спекулянтов? Волгоградским школам навязали средневзвешенную систему оценокСмотреть фотографии
19:10
Пассажир прерванного рейса Анталья – Москва отказался от лечения в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:57
Волгоградка отсудила у туроператора двукратную стоимость сорванного пандемией отдыхаСмотреть фотографии
18:23
Летевший в Москву турецкий самолет прервал полет в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:03
Полиция с собаками искала в барах Волгограда детей и преступниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 11-летней девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде УК после пинка начала ремонт кровли в горевшем домеСмотреть фотографии
17:29
В Городище на фоне крупного пожара ухудшилось качество воздухаСмотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом остановили несущийся на жилые дома огоньСмотреть фотографии
16:19
Кадеты из ДНР четыре дня провели в Волгограде в компании сотрудников УФСБСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом коммерсанта уличили в фиктивном трудоустройстве 17 работниковСмотреть фотографии
15:59
На севере Волгоградской области из-за засухи приостановили сев озимыхСмотреть фотографии
15:37
Семьям четверых камышан, погибших на СВО, передали наградыСмотреть фотографии
 