Все, как и хотели: «Ротор» одержал долгожданную победу в матче с «Соколом»

Наставник гостей Денис Бояринцев на поединок со своим бывшим клубом выпустил в основе четырех экс-игроков хозяев — Андрея Семёнова, Заурбека Плиева, Михаила Мальцева и Владислава Морозова. В свою очередь, с первых минут в стане саратовцев появились Аслан Дудиев, Данил Полубояринов и Артём Максименко, ранее защищавшие цвета сине-голубых. Отметим, что на позиции голкипера волгоградцев травмированного Вадима Аверкиева сменил Никита Чагров, оставшийся в запасе в прошлой встрече с «Аланией». А самого Чагрова сегодня на скамейке запасных страховал Иван Литвенок, экстренно вернувшийся из аренды в пензенском «Зените». Интересно, что волгоградские игроки вышли на предматчевое построение в футболках в поддержку Аверкиева, на которых было написано: «Вадик, здоровья! Ждем на поле!».
В начале поединка территориальное преимущество было на стороне «Ротора», но долгое время сине-голубые искали ключи к воротам хозяев, пытаясь создать настоящую угрозу. На 10-й минуте полузащитник гостей Никита Плотников оказался первым на подборе и мощно пробил выше ворот с дальней дистанции. При этом волгоградцы, несмотря на неудачу, продолжили активно вступать в прессинг и оказывать давление на оборону бело-синих.
На 26-й минуте «Ротор» получил право на опасный штрафной, назначенный за фол на Владиславе Морозове. К мячу подошел Михаил Мальцев и мощным выстрелом не оставил шансов голкиперу «Сокола» Петру Косаревскому спасти команду от гола. Атакующий полузащитник гостей по итогам стандарта открыл счет в матче, забив своему бывшему клубу. Также Мальцев впервые отличился за волгоградцев после перехода минувшим летом. Концовка тайма прошла в равной борьбе. При этом «Ротору» до перерыва удалось сохранить минимальное преимущество.
Бело-синие в следующей ответной атаке могли сравнять. Артём Максименко с правого края нанес коварный удар с рикошетом от Заурбека Плиева, но Никита Чагров проявил чудеса реакции, в прыжке поймав изменивший направление игровой снаряд. Через несколько минут Тимур Касимов с правого фланга навесил в штрафную, где головой с убойной позиции пробил Владислав Морозов, однако, увы, совсем не точно и не опасно для Петра Косаревского. «Сокол» не оставлял попытки уйти от поражения в принципиальном волжском дерби. Хозяева искали возможности взвинтить темп за счет замен и свежих футболистов.
Но волгоградский коллектив благодаря командной дисциплине и запредельной самоотдаче довел дело до важнейшего выигрыша в битве с прямым конкурентом. Минимум голов, но много эффективности по итогам сегодняшнего матча с географическими соседями продемонстрировали подопечные Дениса Бояринцева. Вдобавок к трем заработанным баллам главный тренер «Ротора» оставил не у дел свой бывший клуб на его же поле.