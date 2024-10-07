Все, как и хотели: «Ротор» одержал долгожданную победу в матче с «Соколом»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 7 октября, одержал долгожданную победу в 13-ом туре Первой лиги, обыграв на выезде саратовский «Сокол» со счетом 1:0, сообщает V102.RU.







На старте второй половины активизировались уже саратовские футболисты, побежавшие отыгрываться большими силами, однако хозяева не могли преодолеть оборонительные редуты соперников. Волгоградская же команда упустила шанс развить успех в районе 60-ой минуты. Владислав Тюрин вырезал передачу в центр на Тимура Касимова, а тот с выгодной позиции не попал в створ ворот.

Таким образом, волгоградцы прервали шестиматчевую серию без побед в чемпионате, набрали 18 очков и значительно улучшили турнирное положение. Болельщики с восторгом отреагировали на победу волгоградского клуба.





- Все, как и хотели, показали борьбу и характер, - делятся фанаты в соцсетях.







Сине-голубые по итогам 13-ти туров делят 7-8 места с московской «Родиной» — еще одной бывшей командой Дениса Бояринцева. В следующем матче сине-голубые на «Волгоград Арене» примут хабаровский СКА 13 октября. Начало встречи в 17-00 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото: СК «Ротор» vk.com



Наставник гостей Денис Бояринцев на поединок со своим бывшим клубом выпустил в основе четырех экс-игроков хозяев — Андрея Семёнова, Заурбека Плиева, Михаила Мальцева и Владислава Морозова. В свою очередь, с первых минут в стане саратовцев появились Аслан Дудиев, Данил Полубояринов и Артём Максименко, ранее защищавшие цвета сине-голубых. Отметим, что на позиции голкипера волгоградцев травмированного Вадима Аверкиева сменил Никита Чагров, оставшийся в запасе в прошлой встрече с «Аланией». А самого Чагрова сегодня на скамейке запасных страховал Иван Литвенок, экстренно вернувшийся из аренды в пензенском «Зените». Интересно, что волгоградские игроки вышли на предматчевое построение в футболках в поддержку Аверкиева, на которых было написано: «Вадик, здоровья! Ждем на поле!».В начале поединка территориальное преимущество было на стороне «Ротора», но долгое время сине-голубые искали ключи к воротам хозяев, пытаясь создать настоящую угрозу. На 10-й минуте полузащитник гостей Никита Плотников оказался первым на подборе и мощно пробил выше ворот с дальней дистанции. При этом волгоградцы, несмотря на неудачу, продолжили активно вступать в прессинг и оказывать давление на оборону бело-синих.На 26-й минуте «Ротор» получил право на опасный штрафной, назначенный за фол на Владиславе Морозове. К мячу подошел Михаил Мальцев и мощным выстрелом не оставил шансов голкиперу «Сокола» Петру Косаревскому спасти команду от гола. Атакующий полузащитник гостей по итогам стандарта открыл счет в матче, забив своему бывшему клубу. Также Мальцев впервые отличился за волгоградцев после перехода минувшим летом. Концовка тайма прошла в равной борьбе. При этом «Ротору» до перерыва удалось сохранить минимальное преимущество.Бело-синие в следующей ответной атаке могли сравнять. Артём Максименко с правого края нанес коварный удар с рикошетом от Заурбека Плиева, но Никита Чагров проявил чудеса реакции, в прыжке поймав изменивший направление игровой снаряд. Через несколько минут Тимур Касимов с правого фланга навесил в штрафную, где головой с убойной позиции пробил Владислав Морозов, однако, увы, совсем не точно и не опасно для Петра Косаревского. «Сокол» не оставлял попытки уйти от поражения в принципиальном волжском дерби. Хозяева искали возможности взвинтить темп за счет замен и свежих футболистов.Но волгоградский коллектив благодаря командной дисциплине и запредельной самоотдаче довел дело до важнейшего выигрыша в битве с прямым конкурентом. Минимум голов, но много эффективности по итогам сегодняшнего матча с географическими соседями продемонстрировали подопечные Дениса Бояринцева. Вдобавок к трем заработанным баллам главный тренер «Ротора» оставил не у дел свой бывший клуб на его же поле.