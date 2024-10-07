Спорт

Все, как и хотели: «Ротор» одержал долгожданную победу в матче с «Соколом»

Спорт 07.10.2024 22:25
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07.10.2024 22:25


Волгоградский «Ротор» сегодня, 7 октября, одержал долгожданную победу в 13-ом туре Первой лиги, обыграв на выезде саратовский «Сокол» со счетом 1:0, сообщает V102.RU.
 
Наставник гостей Денис Бояринцев на поединок со своим бывшим клубом выпустил в основе четырех экс-игроков хозяев — Андрея Семёнова, Заурбека Плиева, Михаила Мальцева и Владислава Морозова. В свою очередь, с первых минут в стане саратовцев появились Аслан Дудиев, Данил Полубояринов  и Артём Максименко, ранее защищавшие цвета сине-голубых. Отметим, что на позиции голкипера волгоградцев травмированного Вадима Аверкиева сменил Никита Чагров, оставшийся в запасе в прошлой встрече с «Аланией». А самого Чагрова сегодня на скамейке запасных страховал Иван Литвенок, экстренно вернувшийся из аренды в пензенском «Зените». Интересно, что волгоградские игроки вышли на предматчевое построение в футболках в поддержку Аверкиева, на которых было написано: «Вадик, здоровья! Ждем на поле!».
 
В начале поединка территориальное преимущество было на стороне «Ротора», но долгое время сине-голубые искали ключи к воротам хозяев, пытаясь создать настоящую угрозу. На 10-й минуте полузащитник гостей Никита Плотников оказался первым на подборе и мощно пробил выше ворот с дальней дистанции. При этом волгоградцы, несмотря на неудачу, продолжили активно вступать в прессинг и оказывать давление на оборону бело-синих.
 
На 26-й минуте «Ротор» получил право на опасный штрафной, назначенный за фол на Владиславе Морозове. К мячу подошел Михаил Мальцев и мощным выстрелом не оставил шансов голкиперу «Сокола» Петру Косаревскому спасти команду от гола. Атакующий полузащитник гостей по итогам стандарта открыл счет в матче, забив своему бывшему клубу. Также Мальцев впервые отличился за волгоградцев после перехода минувшим летом. Концовка тайма прошла в равной борьбе. При этом «Ротору» до перерыва удалось сохранить минимальное преимущество.

На старте второй половины активизировались уже саратовские футболисты, побежавшие отыгрываться большими силами, однако хозяева не могли преодолеть оборонительные редуты соперников. Волгоградская же команда упустила шанс развить успех в районе 60-ой минуты. Владислав Тюрин вырезал передачу в центр на Тимура Касимова, а тот с выгодной позиции не попал в створ ворот.
 
Бело-синие в следующей ответной атаке могли сравнять. Артём Максименко с правого края нанес коварный удар с рикошетом от Заурбека Плиева, но Никита Чагров проявил чудеса реакции, в прыжке поймав изменивший направление игровой снаряд. Через несколько минут Тимур Касимов с правого фланга навесил в штрафную, где головой с убойной позиции пробил Владислав Морозов, однако, увы, совсем не точно и не опасно для Петра Косаревского. «Сокол» не оставлял попытки уйти от поражения в принципиальном волжском дерби. Хозяева искали возможности взвинтить темп за счет замен и свежих футболистов.
 
Но волгоградский коллектив благодаря командной дисциплине и запредельной самоотдаче довел дело до важнейшего выигрыша в битве с прямым конкурентом. Минимум голов, но много эффективности по итогам сегодняшнего матча с географическими соседями продемонстрировали подопечные Дениса Бояринцева. Вдобавок к трем заработанным баллам главный тренер «Ротора» оставил не у дел свой бывший клуб на его же поле.
 
Таким образом, волгоградцы прервали шестиматчевую серию без побед в чемпионате, набрали 18 очков и значительно улучшили турнирное положение. Болельщики с восторгом отреагировали на победу волгоградского клуба. 

- Все, как и хотели, показали борьбу и характер, - делятся фанаты в соцсетях.

Сине-голубые по итогам 13-ти туров делят 7-8 места с московской «Родиной» — еще одной бывшей командой Дениса Бояринцева. В следующем матче сине-голубые на «Волгоград Арене» примут хабаровский СКА 13 октября. Начало встречи в 17-00 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com

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