Жители Волгограда, которые оплачивают проезд в городском общественном транспорте картой «Волна», недавно столкнулись с новыми требованиями при пополнении баланса через банковское приложение.

- Раньше без проблем вносила деньги через онлайн приложение Сбера, но в октябре для пополнения баланса транспортной карты стали требовать удостоверяющий личность документ. Это может быть паспорт, СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение – там обширный список предлагается. Эта графа для заполнения обязательная, иначе платеж не принимается, - сообщила V102.RU местная жительница Валентина.





Такое нововведение озадачило волгоградку, так как подтверждение личности в приложении банка, клиентом которого она давно является, показалось ей странным и даже подозрительным.

В компании-операторе транспортной карты «Волна» сообщили, что слышали о новых требованиях банка, но причины этого советуют узнавать непосредственно в кредитном учреждении.

- Получатель стал бюджетным учреждением. Банк решил, что теперь для этих платежей им нужна такая информация, - прокомментировали информагентству. – Советуем платить через наш сайт – там все просто и никаких документов там вводить не надо.

В свою очередь на официальном сайте транспортного оператора лишь указано, что оператором проекта является коммерческая организация.

- Победителем открытого конкурса на право заключения инвестиционного соглашения на создание и обеспечение функционирования системы учета оплаты проезда пассажиров и диспетчерского управления на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Волгограда стала компания ООО «Сити транспорт Групп-Поволжье», - говорится на сайте транспортного оператора.

Напомним, что конкурс на право заключения инвестиционного соглашения в рамках создания автоматизированной системы оплаты проезда и диспетчерского управления пассажирскими перевозками в Волгограде проводился в 2016 году.