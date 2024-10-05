Волгоградцам назвали выходные и праздники на 2025 год





Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году. Как сообщает V102.RU, постановление по установлению производственного календаря подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, новогодние праздники для жителей страны продлятся целых 11 дней - с 29 декабря по 8 января. Поскольку 4 и 5 января выпадают на официальные выходные, было решено перенести их на 2 мая и 31 декабря.

Праздничный день 23 февраля также выпадает на официальный выходной, поэтому нерабочим днем станет 8 мая. Вместо 8 марта по той же причине перенесли на 13 июня, а выходной 1 ноября на 3 ноября.

Также праздничными выходными станут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, 1-4 и 8-11 мая, 12-15 июня, 2-4 ноября.