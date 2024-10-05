Бочарова сфотографировали в футболке с портретом фронтовика Рогова

Сегодня, 5 октября, губернатор Волгоградской области поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной Войны Евгения Федоровича Рогова. Глава региона побывал в гостях у фронтовика и пожелал ему долголетия. Примечательно, что Евгений Федорович встретил гостя при полном параде и с накрытым столом.

Передав поздравительное письмо Владимира Путина, Андрей Бочаров отметил прекрасную форму юбиляра:

– Выглядите блестяще! Мы вас очень любим, берем с вас пример. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья.

– Всего сто лет! Еще постараемся чуть-чуть прихватить, – ответил ветеран ВОВ и поздравил Андрея Бочарова с переизбранием. – Мы будем ждать новых успехов во всех делах! И область будет в числе передовых в нашей стране!.

Правнук ветерана Иван к 100-летию дедушки сделал Андрею Бочарову подарок – футболку с портретом Евгения Федоровича. И глава региона с удовольствием ее тут же надел.