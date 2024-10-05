



В Дзержинском районе Волгограда местные жители жалуются на состояние тротуара вблизи остановки «Ул. Землячки». Как сообщает ИА «Высота 102», общественная территория, расположенная между автодорогой и трамвайной линией, ещё несколько лет назад была вымощена бетонной плиткой, однако без ухода специалистов покрытие быстро пришло в аварийное состояние. Примечательно, что тротуар находится аккурат перед окнами районных чиновников.







- Вот уже много лет всем районом вынуждены ломать здесь ноги. Плитка частично выбита, частично разрушилась и мешает проходу. Невозможно и через трамвайные пути пройти. Неоднократно видела, как пенсионеры, женщины с детскими колясками здесь мучаются, - пожаловалась одна из местных жительниц.

В Волгограде все остановки и прилегающие к ним тротуары закреплены за специализированными муниципальными предприятиями. В рамках госзадания из бюджета должны выделяться средства на их регулярный осмотр, обслуживание и ремонт.

Редакция поинтересовалась у мэрии, какое МБУ обслуживает остановку «Ул. Землячки», а также отмечались ли ранее специалистами повреждения тротуара в соответствующих актах осмотра. Однако, как выяснилось, до настоящего времени кроме горожан никто никаких проблем здесь не замечал.

- Муниципальные службы регулярно обследуют состояние подведомственных территорий, включая пешеходные и зеленые зоны, объекты дорожной инфраструктуры. Восстановление тротуарного покрытия производится по мере появления на нем дефектов, работы проводятся в плановом порядке с учетом приоритетности объекта. В ближайшее время коммунальные службы Дзержинского района проведут дополнительный осмотр посадочной платформы, по результатам которого будет приниматься решение о включении данного объекта в план работ, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Интересно, что аварийное состояние тротуара вблизи остановки «Ул. Землячки» ещё в 2021 году было зафиксировано онлайн-сервисом «Яндекс Карты».





Судя по запечатлённым дефектам, разрушения здесь явно проявились ещё раньше. Что мешало городским службам в рамках весенних и осенних осмотров на протяжении трёх минувших лет заметить разрушения, запланировать и осуществить их ремонт, в комментарии властей не уточняется.

Информация о таинственных приоритетах, каким-то образом повлиявших на своевременность обслуживания тротуара, ещё больше обескуражила волгоградцев.

– Заметить и отремонтировать плитку – у муниципалитета руки, значит, не доходят. Но куда проще дело обстоит с кустарниками, которые с советских времён росли здесь вдоль трамвайной линии на участке от остановки до моста. Зелёная изгородь кому-то не угодила и была в этом году уничтожена. Это что же за приоритеты такие? – задаётся вопросом местная жительница.





Примечательно, что высаженные здесь несколько десятилетий назад кустарники, за которыми муниципалитет ранее ухаживал, вдруг оказались самосевными и не отвечающими высоким стандартам благоустройства Волгограда.

– На участке от автобусной остановки «Ул. Землячки» до путепровода были проведены работы по удалению самосевных кустарников, не отвечающих требованиям правил благоустройства, – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Вопрос, кем и когда взамен выдернутых кустов будут высажены «правильные» насаждения, остался, к сожалению, без ответа.

Видео: «Госуслуги. Решаем вместе»

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»