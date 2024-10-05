Общество

Другие приоритеты? В Волгограде чиновники четвертый год не видят аварийный тротуар у себя под носом

Общество 05.10.2024 19:17
0
05.10.2024 19:17


В Дзержинском районе Волгограда местные жители жалуются на состояние тротуара вблизи остановки «Ул. Землячки». Как сообщает ИА «Высота 102», общественная территория, расположенная между автодорогой и трамвайной линией, ещё несколько лет назад была вымощена бетонной плиткой, однако без ухода специалистов покрытие быстро пришло в аварийное состояние. Примечательно, что тротуар находится аккурат перед окнами районных чиновников. 



- Вот уже много лет всем районом вынуждены ломать здесь ноги. Плитка частично выбита, частично разрушилась и мешает проходу. Невозможно и через трамвайные пути пройти. Неоднократно видела, как пенсионеры, женщины с детскими колясками здесь мучаются, - пожаловалась одна из местных жительниц.

В Волгограде все остановки и прилегающие к ним тротуары закреплены за специализированными муниципальными предприятиями. В рамках госзадания из бюджета должны выделяться средства на их регулярный осмотр, обслуживание и ремонт.

Редакция поинтересовалась у мэрии, какое МБУ обслуживает остановку «Ул. Землячки», а также отмечались ли ранее специалистами повреждения тротуара в соответствующих актах осмотра. Однако, как выяснилось, до настоящего времени кроме горожан никто никаких проблем здесь не замечал.

- Муниципальные службы регулярно обследуют состояние подведомственных территорий, включая пешеходные и зеленые зоны, объекты дорожной инфраструктуры. Восстановление тротуарного покрытия производится по мере появления на нем дефектов, работы проводятся в плановом порядке с учетом приоритетности объекта. В ближайшее время коммунальные службы Дзержинского района проведут дополнительный осмотр посадочной платформы, по результатам которого будет приниматься решение о включении данного объекта в план работ, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Интересно, что аварийное состояние тротуара вблизи остановки «Ул. Землячки» ещё в 2021 году было зафиксировано онлайн-сервисом «Яндекс Карты».


Судя по запечатлённым дефектам, разрушения здесь явно проявились ещё раньше. Что мешало городским службам в рамках весенних и осенних осмотров на протяжении трёх минувших лет заметить разрушения, запланировать и осуществить их ремонт, в комментарии властей не уточняется.

Информация о таинственных приоритетах, каким-то образом повлиявших на своевременность обслуживания тротуара, ещё больше обескуражила волгоградцев.

– Заметить и отремонтировать плитку – у муниципалитета руки, значит, не доходят. Но куда проще дело обстоит с кустарниками, которые с советских времён росли здесь вдоль трамвайной линии на участке от остановки до моста. Зелёная изгородь кому-то не угодила и была в этом году уничтожена. Это что же за приоритеты такие? – задаётся вопросом местная жительница.


Примечательно, что высаженные здесь несколько десятилетий назад кустарники, за которыми муниципалитет ранее ухаживал, вдруг оказались самосевными и не отвечающими высоким стандартам благоустройства Волгограда.

– На участке от автобусной остановки «Ул. Землячки» до путепровода были проведены работы по удалению самосевных кустарников, не отвечающих требованиям правил благоустройства, – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Вопрос, кем и когда взамен выдернутых кустов будут высажены «правильные» насаждения, остался, к сожалению, без ответа. 

Видео: «Госуслуги. Решаем вместе»

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.10.2024 20:19
Общество 05.10.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 20:01
Общество 05.10.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 18:18
Общество 05.10.2024 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 18:08
Общество 05.10.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 16:00
Общество 05.10.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 15:36
Общество 05.10.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 15:10
Общество 05.10.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 14:28
Общество 05.10.2024 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 14:02
Общество 05.10.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 12:29
Общество 05.10.2024 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 11:59
Общество 05.10.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 10:13
Общество 05.10.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 09:51
Общество 05.10.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 08:53
Общество 05.10.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 07:37
Общество 05.10.2024 07:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Волгоградские ватерполисты потерпели первое поражение в сезоне от казанцевСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде камера засняла момент жесткого ДТП на остановке «Медтехника»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Волгоградцам рассказали, кому проиндексируют зарплату в 2025 годуСмотреть фотографии
20:01
«Во время занятий ты буквально оживаешь»: заслуженный учитель России из Волжского – о современных детях, амбициях и ЕГЭСмотреть фотографии
19:17
Другие приоритеты? В Волгограде чиновники четвертый год не видят аварийный тротуар у себя под носомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:18
В Волгограде в ЦКЗ наградили заслуженных педагогов регионаСмотреть фотографии
18:08
Мэрия махнула рукой на безопасность двух десятков мостов: суд вынес решениеСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде спасли из заточения и на руках вынесли к врачам 93-летнего дедушкуСмотреть фотографии
17:12
В Михайловке потушили крупный ландшафтный пожар у торгового центраСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Депутат ГД Аксаков посоветовал хранить деньги на рублевых вкладахСмотреть фотографии
16:00
Волгоградские и Донецкие курсанты МВД приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:36
Сосуд Гигеи вернули на фасад больницы Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров провел оперативное совещание и поздравил волгоградских учителейСмотреть фотографии
14:28
Бочаров проинспектировал реконструкцию стелы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
14:02
Под Волгоградом образовалась семикилометровая пробка из-за серии ДТПСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде на Третьей продольной перевернулась легковушка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Пара волгоградцев получила 20 лет на двоих за организацию нарколабораторииСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцам назвали выходные и праздники на 2025 годСмотреть фотографии
11:59
Бочарова сфотографировали в футболке с портретом фронтовика РоговаСмотреть фотографии
11:40
На полях под Волгоградом силовики собрали «урожай» нелегальных мигрантовСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области запретили промышленный вылов рыбыСмотреть фотографии
10:50
Волгоградка перевела на «безопасный счет» накопленные 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:13
Руководство следственного отдела побывало в школе №54 ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде 5 октября ограничили вход на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:28
Уголовное дело завели после смерти 20-летнего волжанина под колесами NissanСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде одинокая женщина пролежала мертвой в квартире несколько днейСмотреть фотографии
08:53
Оперативников уголовного розыска отметили наградами в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:37
«Придумали некоего двойника»: в Волгограде пытались переписать историю знаменитого Дома ПавловаСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде ООО «УК ТЗР» не спешит ремонтировать крышу горевшей четырехэтажкиСмотреть фотографии
06:55
Дворняга поплатилась жизнью в Волжском из-за испустившего дух петухаСмотреть фотографии
 