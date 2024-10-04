НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева опубликовал очередной бюллетень по гриппу и ОРВИ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приведенные данные специалистов, в Волгограде заболеваемость сезонными инфекциями по-прежнему сохраняется на высоком уровне. По этому показателю областной центр входит сегодня в двадцатку неблагополучных городов.

– На 39 неделе 2024года уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ не изменился, по сравнению с предыдущей неделей, и, составив 78,0 на 10 000 населения, был выше базовой линии (70,0) на 11,4% и выше еженедельного эпидемического порога на 9,1%, – сообщили в профильном НИИ. – Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в 24 городах из 61, приславших данные.

Кашляющих и чихающих россиян, как и в Волгограде, много в Барнауле, Брянске, Владивостоке, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Кирове, Мурманске, Новосибирске, Омске, Орле, Оренбурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Севастополе, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Уфе и Чите.

Примечательно, что лабораторными методами на 39 неделе при исследовании материалов от 8785 больных гриппом и ОРВИ в 46 городах случаев гриппа не зарегистрировано.