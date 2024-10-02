



Губернатор Волгоградской области 2 октября, сразу по выходе из кратковременного отпуска, провел встречу в Волгограде с журналистами Беларуси. Как сообщает ИА «Высота 102», главной темой обсуждения стал предстоящий форум по защите исторической памяти, который пройдет в регионе под эгидой Парламентского собрания Беларуси и России. Напомним, о проведении в 2025 году тематического форума в Волгограде ранее заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Отметим, что в эти дни в Волгоградской области проходит 21-я Спартакиада Союзного государства для детей и юношества. Для освещения мероприятий в Волгоградский регион и прибыли журналисты Беларуси. Их встреча с Андреем Бочаровым прошла вечером 2 октября в администрации региона.

– Это повод для гордости, что именно здесь Союзное государство будет проводить одно из важнейших мероприятий, связанных с защитой нашей общей истории, нашего исторического наследия, исторической правды, – подчеркнул Андрей Бочаров, поблагодарив Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко, руководство Парламентского Собрания Союза Беларуси и России за принятое решение и поддержку. – Нет ни одной семьи в России, да и в Беларуси их очень много, которые не были бы связаны с историей Сталинградской битвы, восстановлением Сталинграда. Сталинград является по-настоящему объединяющим началом. Со своей стороны, мы готовы уже сегодня взаимодействовать с нашими коллегами, чтобы представить свои предложения по проекту проведения этого мероприятия. И, я уверен, что оно пройдет на самом высоком уровне.

Целый блок вопросов от белорусских СМИ касался экономического партнерства региона и Республики. В ответ Андрей Бочаров подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество Волгоградской области с регионами и городами Белоруссии осуществляется по самому широкому кругу вопросов — в сферах промышленности, в том числе производстве импортозамещающей и импортоопережающей продукции, в отрасли АПК, торговли, транспорта и логистики, науки и техники, социальной политики, образования, культуры, спорта. По итогам семи месяцев 2024 года по объему взаимной торговли Беларусь занимает шестое место в рейтинге из 93 стран-внешнеторговых партнеров субъекта. Внешнеторговую деятельность с Беларусью ведут 630 волгоградских компаний.

– Мы, со своей стороны, поддерживаем создание постоянного действующего авиационного маршрута между Республикой Беларусь и Волгоградской областью. Такая потребность существует у жителей Волгоградской области. Разговаривая с коллегами из Белоруссии, мы видим эту потребность тоже, – добавил глава Волгоградской области.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам поддержки молодежных проектов и развития молодежных контактов.

– У нас очень активная молодёжь, и мы вместе с ней реализуем ряд очень серьезных проектов, – отметил губернатор. – В рамках Союзного государства у нас есть очень хорошая возможность обмена делегациями, чтобы молодежь Волгограда побывала в Беларуси, а молодежь Беларуси – в Волгограде.