Владимир Путин обновил составы судов Волгограда и области

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ, которым обновил составы районных судов Волгограда и судов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ № 827, к обязанностям судей приступают семь кандидатов. Кроме того, произошли изменения в руководстве Тракторозаводского и Советского районных судов Волгограда.
Тракторозаводский районный суд Волгограда:
– заместителем председателя назначена Елена Даева,
– судьей – Ирина Ромахина.
Советский районный суд Волгограда возглавил Дмитрий Каржов.
В Ворошиловском райсуде Волгограда отправлять правосудие будет, согласно указу Путина, Юлиана Гарькавенко.
Краснооктябрьский районный суд Волгограда:
– судья Владислав Арташ.
Дзержинский районный суд Волгограда:
– судья Сабина Яхьяева.
В состав Волгоградского областного суда вошла Светлана Шепунова. В Волжском городском суде Волгоградской области на должность судьи назначена Антонина Данилова. Судьей Ленинского районного суда Волгоградской области – Ольга Иванова.