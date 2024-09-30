В 4 поселениях района Волгоградской области отстояли дома от огня

Фото Николай Моисеев vk.com
Происшествия 30.09.2024 22:55
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30.09.2024 22:55
Фото Николай Моисеев vk.com
Сегодня, 30 сентября, в четырёх поселениях Новоаннинского района Волгоградской области - Черкесовском, Филоновском, Галушкинском и Панфиловском – целый день продолжалась борьба со страшными пожарами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на главу района Николая Моисеева, к 19:00 ч. все очаги открытого горения в хуторах Рожновский и Ивановский были потушены. На территориях, примыкающих к хуторам Черкесовский, Альсяпинский и Челышевский, пожары также ликвидированы.
- Жертв нет. Жилые дома во всех хуторах спасены, однако сгорели три нежилых дома с хозяйственными постройками, - отметил руководитель муниципалитета.Также Николай Моисеев выразил благодарность всех, кто принимал участие в тушение пожаров – огнеборцев, лесников, местных жителей, фермеров и всех, кто проявил настоящий героизм в борьбе со стихией.
Фото Николай Моисеев vk.com
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