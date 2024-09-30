Спорт

А мы умеем забивать? «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Аланией»

Спорт 30.09.2024 22:22
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30.09.2024 22:22


«Ротор»  на родном поле не смог одержать такую желанную болельщиками победу в матче с владикавказской «Аланией» в 12-ом туре Первой лиги, в очередной раз разойдясь миром с оппонентом – 0:0. Но, если  ничью с сильным клубом еще можно было понять, то такой результат с соперником, идущим ниже в турнирной таблице, болельщикам сине-голубых принять было сложно. Корреспондент V102.RU побывал на игре и поделился своими впечатлениями и эмоциями.
Сегодня, 30 сентября, на «Волгоград Арену»,  несмотря на понедельник и сильный ветер, который бушевал целый день в  городе, пришло немало зрителей – 15407 человек. Хотя это и меньше, чем было в последних матчах, которые проходили на этом стадионе.  В составе «Ротора» произошла неожиданная замена – вместо Никиты Чагрова позицию в воротах  впервые в этом чемпионате занял Вадим Аверкиев, который играл за волгоградцев в провальном для «Ротора» матче с «Волгой» в Кубке России. В качестве нападающих Денис Бояринцев выпустил на поле Михаила Агеева и Владислава Морозова. Интересно, что сегодня во встрече зрители могли наблюдать дуэль двух родных братьев – Заурбека Плиева, который играет за «Ротор», и Константина Плиева, его младшего брата, выступающего за «Аланию».
Начало противостояния прошло в равной борьбе – соперники присматривались друг к другу. По-настоящему реальный шанс сине-голубых забить первый гол возник уже на 14-й минуте, когда Михаил Агеев пробивал с близкого расстояния, но, к ужасу трибун, не смог открыть счет - спас гостей голкипер Ростислав Солдатенко. Через несколько минут угрозу для Вадима Аверкиева создали уже футболисты «Алании» ударом головой после подачи с фланга, но это был, пожалуй, единственный момент, когда голкиперу волгоградцев пришлось напрячься, так как основные события разворачивались на половине поля владикавказцев.
Однако, несмотря на то, что гости действовали вторым номером и фактически отдали мяч хозяевам, волгоградцы так и не смогли воспользоваться своим преимуществом, когда дело доходило до главного – ударов по воротам.
Ничего, кроме разочарования, не испытали наши болельщики , когда Владислав Морозов, выбежав один на один с вратарем «Алании», не попал даже в створ ворот. Но и это был не последний повод для расстройства фанатов сине-голубых. В конце компенсированного времени при розыгрыше углового Тимур Касимов ударил выше ворот. В итоге команды ушли на перерыв, так и не открыв счет.
Никакой радости не испытали волгоградские поклонники и во втором тайме. В начале решающего отрезка матча невразумительной борьбы и суеты на поле стало, наверное, еще больше, чем в первой половине игры. Денис Бояринцев с бровки поля посылал эмоциональные спичи в адрес своих подопечных, но это мало помогало. Как и замены, которые делал главный тренер сине-голубых. Вышедшие на поле Евгений Болотов, Игорь Соколов и Дмитрий Лаврищев, который впервые в этом сезоне появился на поле после травмы, так и не смогли сделать главное – забить гол. Хотя отличный шанс был у Лаврищева, получившего мяч прерванного паса  Игоря Соколова с правого края, и пробившего, казалось, наверняка. Но  Ростислав  Солдатенко совершил невероятное спасение, и стал самым настоящим героем сегодняшнего матча, в очередной раз защитив свои ворота от атак «Ротора».
Несмотря на то, что преданные фанаты волгоградцев до последнего верили, что «Ротору» все-таки удастся переломить ход поединка и добиться победного результата, игра так и закончилась сухой ничьей. Брак в передачах и неточные удары привели к тому, что хозяева не смогли реализовать свои планы по взятию ворот.
Таким образом, «Ротор» продолжил безвыигрышную серию, которая, если считать проигранный поединок  «Волге» в Кубке России, уже включает семь матчей. Сегодняшняя игра  оставипа тяжелое впечатление у зрителей, которые так и не увидели на поле результативных атак. Болельщики задаются главным вопросом, а умеют ли забивать волгоградцы? По их мнению, которое они высказывают в соцсетях, «Алания» как-будто сделала все, чтобы «Ротор» выиграл. Только «Ротор» выиграть не захотел.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ФК «Алания» vk.com

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