РПН назвал годным воздух после крупного пожара в Николаевске





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело исследование атмосферного воздуха после крупного ландшафтного пожара в Николаевском районе. Как сообщили V102.RU в ведомстве, на место пожара выезжали специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области».

- Накануне, 29 сентября, после 16:00 севернее Николаевска проведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре. По результатам исследований проб, выполненных экспресс-методом, превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружено, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, пожар затронул территории вблизи урочища Старая Николаевка. Огонь охватил площадь в 31,2 га. Тушение было осложнено засушливой погодой, установившейся в регионе, а также сильным ветром.



Фото: администрация Николаевского района Волгоградской области