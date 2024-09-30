В московском метро бугай напал с ножом на волгоградца: видео

Житель Волгоградской области пострадал после нападения мужчины с ножом в московском метро. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, внушительных размеров нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции.





- Установлено, что в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии, между двумя мужчинами произошел конфликт. Житель столицы достал нож и нанес своему оппоненту – приезжему из Волгоградской области – резаную рану шеи. По прибытии поезда на станцию правонарушитель вышел из вагона и скрылся. Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь, - рассказала Ирина Волк.

Сам пострадавший рассказал, что конфликт с незнакомцем у него произошел после того, как он попросил мужчину с бородой уступить место женщине. Такой агрессивной реакции волгоградец не ожидал. Он уже поблагодарил московских полицейских за оперативное задержание напавшего на него хулигана.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: МВД России