В Волгограде сегодня, 30 сентября, состоялось торжественное открытие сквера «Мы вместе!», посвященного по инициативе молодежи новым регионам страны. Отметим, что мероприятие прошло в знаковый день – 30 сентября 2022 года Донбасс воссоединился в Россией.

По данным ИА «Высота 102», в открытии зоны отдыха в Центральном районе Волгограда принимали участие сегодня первый замгубернатора Волгоградской области Александр Дорждеев и глава Волгограда Владимир Марченко. Презентовали арт-объекты в сквере, посвященные новым регионам, студенты волгоградских вузов и ссузов, приехавшие на обучение в город-герой из Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.





Напомнив, что тематический сквер появился в центре Волгограда благодаря молодежной инициативе, озвученной в ходе фестиваля ТриЧетыре, Александр Дорждеев отметил, что взаимодействие с новым поколением – одно из ключевых направлений в работе органов власти. Именно поэтому губернатором Андреем Бочаровым принято решение о создании в Волгоградской области отдельной координирующей структуры, которая будет заниматься развитием молодежного движения в субъекте, реализацией программ молодежи.