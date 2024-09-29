На подступах к Николаевску остановлен пожар площадью 31,2 га

В городе Николаевске Волгоградской области спустя 11 часов пожарным удалось локализовать крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», огонь успел охватить 31,2 га.
- В 18:10 произошла локализация. Пламенем объяты площадь 30 га травы и 1,2 га леса. Тушение продолжается, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Отметим, ранее спасатели сообщали, что в ликвидации крупного возгорания, бушующего на окраине райцентра, задействовано в общей сложности 16 ед. техники, а также 30 человек личного состава.
Фото: администрация Николаевского района Волгоградской области