



29 сентября в Киквидзенском районе Волгоградской области пенсионерка погибла в ДТП с иномаркой. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла в хуторе Калиновский.







- В 11:00 на пересечении ул. Ленинская и ул. Молодёжная водитель, управляя автомобилем Mazda 3, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2107», в результате столкновения транспортных средств пострадала 89-летняя пассажирка «Жигулей», — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на место оперативно прибыли медики, однако при госпитализации пострадавшая скончалась от полученных травм.

Фото и видео: ГУ МВД россии по Волгоградской области