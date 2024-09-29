В Волгограде у Мамаева кургана иномарка сбила 13-летнюю школьницу

28 сентября в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием школьницы. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетняя попала под колёса иномарки у Мамаева кургана.

- В 13:20 водитель, управляя автомобилем Fiat, напротив строения № 61 «а» по пр. Ленина осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнюю девочку,- рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В комментарии правоохранительных органов не уточняется, при каких обстоятельствах была сбита подросток, однако как раз напротив указанного строения находится пешеходный переход.

Отметим, в результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена каретой скорой помощи в одну из ближайших больниц. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обращал внимание городских властей на необходимость строительства у Мамаева Кургана подземного перехода.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»