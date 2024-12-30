Волгоградцы могут увидеть северное сияние 31 декабря

Северное сияние, возможно, смогут увидеть завтра, 31 декабря, россияне. Такой прогноз выдали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, передает V102.RU.
Северное сияние станет следствием двух сильных вспышек на Солнце, которые произошли сегодня, 30 декабря. Первое плазменное облако ожидается ближе к Земле в 7-30 ч. по московскому времени.
- Чем сильнее облако сдвинется к вечеру, тем выше шансы на полярный овал над европейской частью России,
- прогнозируют специалисты.
Так что и у жителей Волгоградской области есть шанс увидеть небо в разноцветных сполохах прямо в новогоднюю ночь.
Напомним, жители Волгоградской области в этом году наблюдали северное сияние дважды - в мае и в октябре.
Фото Звездная система Wasp t.me