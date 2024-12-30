Партию странного кефира произвели в Волгоградской области

Общество 30.12.2024 21:25
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30.12.2024 21:25
В Волгоградской области выявили очередной факт нарушения законодательства о ветеринарии. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Россельхознадзора, ветеринарным врачом на площадке предпринимателя оформлен производственный сертификат на 15 кг кефира без указания сырья и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Эксперты сделали вывод, что это нарушает прослеживаемость продукции при производстве и может привести к выпуску в оборот некачественной продукции.Соответствующая информация направлена в комитет ветеринарии области для принятия соответствующих мер реагирования в отношении ветеринарного врача. Кроме того, предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производственный сертификат аннулирован.
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