В Жирновске осталось 6 неотапливаемых домов

Общество 30.12.2024 21:01
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30.12.2024 21:01
В Жирновске Волгоградской области продолжаются работы по устранению порывов на теплосетях, которые фиксируются со вчерашнего дня, 29 декабря. Глава Жирновского района Петр Мармура сообщил вечером 30 декабря о завершении работ на части сетей. В результате тепло вернулось в 20 многоквартирных домов на улицах Загородная и 35 лет Победы.
Напомним, как сообщало V102.RU, накануне из-за аварии на теплопроводе без отопления остались 83 многоквартирных домов. Однако после замены трубы на аварийном участке произошли порывы в других местах. На утро сегодняшнего дня в городе без тепла оставались 26 домов. К вечеру этот список сократился до 6.
Ремонтно-восстановительные работы в городе будут продолжаться до восстановления отопления во всех МКД, заверил руководитель района.Фото: Петр Мармура t.me
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