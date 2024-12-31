Пять судов в Волгоградской области остались без председателей

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области объявила об открытии вакантных руководящих должностей в четырех районных судах и двух городских, передает V102.RU.

В пяти судах ищут новых председателей, в одном – заместителя председателя суда.

Согласно официальной информации, новых руководителей ждут в Быковском, Нехаевском, Октябрьском и Новониколаевском районных судах, а также во Фроловском городском суде. Место зампредседателя освободилось в Урюпинском городском суде.

Так, к примеру, бывший председатель Новониколаевского районного суда Максим Королев ушел в отставку по собственному желанию. Коллектив суда 26 декабря торжественно поздравил своего теперь уже бывшего руководителя с почетным уходом с должности.

От претендентов на вакантные должности ждут необходимый пакет документов в срок до 24 января 2025 года включительно.

- Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. О дате и месте проведения заседания коллегии по рассмотрению заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно, - сообщили в ККС региона.