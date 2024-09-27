В хуторе под Волгоградом ликвидировали крупный ландшафтный пожар: видео





Крупный ландшафтный пожар на окраине хутора Махиновский в Новоаннинском районе Волгоградской области потушили пожарные. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возникновении пожара поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 26 сентября в 20:14.





- На северной окраине хутора Махиновский горела сухая растительность на площади 2 гектара. Пожарные расчеты ОП ПЧ-71 хутора Тростянский ликвидировали горение 21:52. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me