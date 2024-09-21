



21 сентября вечером над Волгоградом вновь оказались замечены неопознанные летательные объекты. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз горожане засняли три «аппарата», движущиеся со стороны Волжского.

- Со стороны Волжского, примерно над Волгой, летят какие-то три летательных аппарата, не вертолёты точно, потому что траектория необычная. То в треугольник выстраиваются, то в линию, — рассказала одна из волгоградок.

Многие жители областного центра, поддавшись инерции недавних новостных поводов, оказались не на шутку встревожены. Кому-то почудилось, будто бы он как раз в это время слышал с улицы звук, похожий на работу движка беспилотника, кто-то искал визуальное сходство с объектами, которые ранее уже наблюдались в небе над региональной столицей, кто-то даже припомнил властям сирену воздушной тревоги, которая «вновь не сработала».

Однако реальность оказалась куда более романтичной. Как рассказали очевидцы, которым чуть больше остальных повезло с ракурсом, три загадочных объекта в закатном небе — воздушные шары. Небесные тихоходы вновь взмыли ввысь, чтобы показать туристам вечереющий Волгоград с высоты птичьего полёта.

Фото: подписчики сообщества Волгоград / t.me