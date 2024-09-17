В Волгограде экстренно приземлился летевший в Кавминводы самолет

Сегодня, 17 сентября, в аэропорту Волгограда совершил незапланированную посадку самолет, следующий в Кавказские Минеральные воды. Как сообщила V102.RU пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова, это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров на борту.

- Рейс SU1338 авиакомпании Аэрофлот, следовавший по маршруту Москва - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08.30 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров, - сообщила Голодова.

Пассажира забрали врачи скорой помощи. В настоящее время самолет готовится продолжить маршрут до аэропорта назначения.