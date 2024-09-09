Заскрипят суставы: волгоградцы почувствуют сильную магнитную бурю 10 сентября

Общество 09.09.2024 21:39
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09.09.2024 21:39
Солнечная активность на земле достигнет 6 баллов 10 сентября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это произойдет из-за крупного выброса плазмы на видимой стороне Солнца, случившегося 7 сентября. Сильное геомагнитное возмущение, которое несется к земле, будет наблюдаться и 11 сентября. В общей сложности продолжительность этой магнитной бури продлится целые сутки.Метеочувствительные люди могут испытывать в это время головные боли, страдать бессонницей, ощущать дискомфорт в суставах, а также повышенную тревожность. К слову, есть вероятность возникновения полярных сияний в европейской части России. Подобные явления, хотя и редко, но наблюдаются и в Волгоградской области.
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