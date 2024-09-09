Общество

Заскрипят суставы: волгоградцы почувствуют сильную магнитную бурю 10 сентября

Общество 09.09.2024 21:39
0
09.09.2024 21:39


Солнечная активность на земле достигнет 6 баллов 10 сентября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на лабораторию  солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это произойдет из-за крупного выброса плазмы на видимой стороне Солнца, случившегося 7 сентября. Сильное геомагнитное возмущение, которое несется к земле, будет наблюдаться и 11 сентября. В общей сложности продолжительность этой магнитной бури продлится целые сутки.
Метеочувствительные люди могут испытывать в это время головные боли, страдать бессонницей, ощущать дискомфорт в суставах, а также повышенную тревожность. К слову, есть вероятность возникновения полярных сияний в европейской части России. Подобные явления, хотя и редко, но наблюдаются и в Волгоградской области.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.09.2024 21:14
Общество 09.09.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 19:13
Общество 09.09.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 18:07
Общество 09.09.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 18:02
Общество 09.09.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 16:55
Общество 09.09.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 16:08
Общество 09.09.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 15:43
Общество 09.09.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 15:18
Общество 09.09.2024 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 14:48
Общество 09.09.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 12:08
Общество 09.09.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 11:25
Общество 09.09.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 07:29
Общество 09.09.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 21:59
Общество 08.09.2024 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 20:45
Общество 08.09.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 19:12
Общество 08.09.2024 19:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:39
Заскрипят суставы: волгоградцы почувствуют сильную магнитную бурю 10 сентябряСмотреть фотографии
21:14
В Волгоградском НЭТэ устроили банный день 72-летней люстреСмотреть фотографии
20:45
Черная полоса продолжилась у «Каустика» после третьего пораженияСмотреть фотографии
20:08
Рыбак нашел тело пропавшего пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:37
В Волжском компания пешеходов сломала светофорСмотреть фотографии
19:13
Убили и выбросили во дворе: в Волгограде трагедией обернулась история с запертыми в квартире кошкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Полиция задержала волгоградца, избившего грифами в спортзале атлетаСмотреть фотографии
18:26
Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение дела против волгоградской экс-судьиСмотреть фотографии
18:07
После публикации «Высоты 102» на улице Игарской в Волгограде дали водуСмотреть фотографии
18:02
Автосалон в Волгограде остался в убытке из-за трюка с хитрой скидкойСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителейСмотреть фотографии
17:47
Татьяна Воронцова возглавила федерацию фехтования Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области с 10 сентября зарядят дождиСмотреть фотографии
16:27
Водонагреватель «спалил» дом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Чемпион мира по дзюдо проведет автограф-сессию в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Камышине прощаются с погибшим на СВО Николаем СунцовымСмотреть фотографии
15:53
Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для начисления дохода по картамСмотреть фотографии
15:43
Предприятие в Волгограде произвело 913 кг сыра из воздухаСмотреть фотографии
15:18
Скульптуру стремящихся к цели горожан установили в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
Определился соперник «Ротора» в Кубке РоссииСмотреть фотографии
14:48
Как самим себе: Росстат заявил о высоком доверии волгоградцев данным ВолгоградстатаСмотреть фотографии
14:21
Режим работы ГЭС оставили прежним из-за дождей, которых не было в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:14
Водитель пикапа не смог оправдаться за страшную смерть супругов под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:38
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку трудаСмотреть фотографии
13:36
«Я тут главный!»: избитый грифами в спортзале My Gym атлет попал в больницу ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские пользователи смартфонов увлеклись черно-белой фотосъёмкойСмотреть фотографии
13:06
Прожиточный минимум для всех жителей Волгоградской области вырастет в 2025 годуСмотреть фотографии
12:58
Минздрав разрешил ВолгГМУ испытание нового препарата для диабетиковСмотреть фотографии
12:30
Победивший на выборах Андрей Бочаров сказал «спасибо» волгоградцамСмотреть фотографии
 