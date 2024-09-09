Водонагреватель «спалил» дом в Волгоградской области

Устройство для круглосуточного доступа к горячей воде едва не погубило хозяйку домовладения в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в поселке Первомайский в частном доме загорелась кровля из-за неисправного водонагревателя.





Такую причину пожара, который произошел несколько дней назад в поселке Первомайский в Калачевском районе, озвучили сегодня, 9 сентября, в МЧС.





По данным ведомства, обрешетка кровли горела по всей площади на 72 «квадратах». Пострадала 56-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами в больницу.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.

Фото: МЧС России