Как самим себе: Росстат заявил о высоком доверии волгоградцев данным Волгоградстата

Общество 09.09.2024 14:48
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09.09.2024 14:48
Росстат отчитался об итогах опроса на тему отношения к официальной статистической информации, проведенного в регионах России. Согласно этим данным, в Волгоградской области отмечены самый высокий индекс удовлетворенности данной информацией и самый высокий уровень доверия к опубликованным данным. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате со ссылкой на итоги опроса, всего официальной статистике доверяют 85,5% респондентов, принявших участие в опросе. При этом индекс удовлетворенности пользователей в 2023 году в среднем по России составил 2,79 из 4. Это меньше, чем в Волгоградской области. Так, в волгоградском регионе зафиксирован самый высокий индекс удовлетворенности - 3,5. В Чеченской республике он и того меньше - 3,28. Как и в Республике Саха (Якутия) – 3,26.
Общий индекс доверия к данным официальной статистики составил 2,98 из 4 в целом по России. Опять же, и по этому показателю Волгоградская область оказалась на первом месте. Индекс доверия в волгоградском регионе самый высокий - 3,6. На втором и третьем местах расположились Саха (Якутия) – 3,58 и Ставропольский край – 3,49.
Какие еще любопытные факты стали известны по результатам опроса?
Средний возраст респондентов составил 36-49 лет, из них 76,35% – женщины.
Чаще всего пользователи интересуются статистикой для общей информации, в профессиональной деятельности и с целью обучения.
Большинство опрошенных – 23,94% – пользуются статданными 1 раз в месяц.
В основном статистическую информацию используют в сфере образования – 21,4%, предпринимательства – 19,9%, бизнеса – 19,5%.
Данные Росстата используют 64,4% респондентов. Средняя оценка качества статистических данных ведомства составила 8,1 из 10.
Качество информации выше всех оценили международные организации – 8,29, СМИ – 8,28 и предприниматели – 8,25.
Предоставление статинформации Росстатом респонденты оценили на 8,2 из 10. Самые высокие оценки поставили пользователи из сферы предпринимательства– 8,36, бизнеса – 8,35, СМИ – 8,33.
Уровень удовлетворенности методологическими разработками ведомства составил 8,87 из 10.
Больше всего разработками довольны среди предпринимателей – 9,06, бизнеса – 9, муниципального управления – 8,91.
Фото V102.RU
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