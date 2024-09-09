Как самим себе: Росстат заявил о высоком доверии волгоградцев данным Волгоградстата

амый высокий индекс удовлетворенности - 3,5. В Чеченской республике он и того меньше - 3,28. Как и в Республике Саха (Якутия) – 3,26.

Росстат отчитался об итогах опроса на тему отношения к официальной статистической информации, проведенного в регионах России. Согласно этим данным, в Волгоградской области отмечены самый высокий индекс удовлетворенности данной информацией и самый высокий уровень доверия к опубликованным данным. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате со ссылкой на итоги опроса, всего официальной статистике доверяют 85,5% респондентов, принявших участие в опросе. При этом индекс удовлетворенности пользователей в 2023 году в среднем по России составил 2,79 из 4. Это меньше, чем в Волгоградской области. Так, в волгоградском регионе зафиксирован с