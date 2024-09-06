Робот Иванушка провел Андрея Бочарова по обновленному театру кукол





Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки посетил обновленный за лето Волгоградский областной театр кукол перед стартом 88-го сезона, сообщает V102.RU.

Провести экскурсию для губернатора вызвался робот-экскурсовод по имени Иванушка.

— Как тебя зовут? — спросил Андрей Бочаров.

— Меня зовут Иванушка, — ответил робот. — Правда, еще не собрали мою сестрицу Аленушку. Я умею танцевать, разговаривать, показывать тизеры спектаклей, рассказывать интересные факты про театр.





В посвежевшем фойе театра появилась обустроенная фотозона, установлены 3D-панно, модернизирован музей. Кроме того, теперь для маленьких зрителей время ожидания спектакля пролетит незаметно, ведь в холле размещена развлекательная зона: кривые зеркала и витражные полотна в кованых рамах.

Зрительные залы также не были оставлены без внимания - здесь установлено дополнительное акустическое и световое оборудование. На сценах в малом зрительном и универсальном залах смонтированы большие led-экраны, которые играют роль анимированных декораций. А появившаяся система 3D-мэппинга в универсальном зале придаст представлениям и постановкам визуальный ряд.





В пристроенном нежилом помещении после капремонта также планируется размещение театральных кружков и студии «Терапия искусством» инклюзивного театра «Теплые артисты». Возле самого здания театра намечено создание большой детской интерактивной зоны.

— Кукольный театр — это все, что связано с детством, с семьей. Наш театр — лучший в России, сомнений нет. Но здесь необходимо предусмотреть все лучшее, что есть в мире, — поддержал планы Андрей Бочаров, попросив сформировать до конца предложения по дооборудованию учреждения культуры. — Театр должен быть ярким, погружать полностью зрителей в сказку. Давайте сделаем кукольный театр со всех сторон — и внутри, и снаружи — интерактивной площадкой для детей и их родителей.

Глава региона также отметил новую подсветку здания, предложив в будущем использовать ее для проектов с использованием светоинсталляции.

Фото: администрация Волгоградской области