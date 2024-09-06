Общество

Суд в Волгограде лишил выплат отца погибшего участника СВО

Общество 06.09.2024 09:30
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06.09.2024 09:30


Волгоградский областной суд признал законным лишение права на единовременную выплату отца погибшего участника СВО. Как сообщили V102.RU в суде, иск подала мать бойца, которая утверждала, что его биологический отец не принимал участие в воспитании сына и при жизни материально ему не помогал.

Согласно материалам дела, в 2000 году женщина родила сына от Алексея Ч., в котором проживала в гражданском браке с 1998 года. Она утверждала, что мужчина своих обязанностей родителя не осуществлял и практически весь период до совершеннолетия алименты не платил. 

9 февраля 2024 года ее сын погиб в зоне специальной военной операции на территории Украины. Его биологический отец не интересовался судьбой сына и участия в его похоронах не принимал.

Ворошиловский районный суд Волгограда, где рассматривалось это дело, встал на сторону матери погибшего участника СВО. В ходе рассмотрения этого спора было указано, что законом предусмотрена возможность лишения гражданина права на получение различных государственных пособий и выплат, в случае уклонения от выполнения им обязанностей родителя.

- Ответчик обжаловал судебный акт, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение Ворошиловского районного суда Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, - сообщили в объединенной пресс-службе судом Волгоградской области.

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