В Волгограде оснащают новый Центр спортивных единоборств

Процесс создания нового Центра спортивных единоборств в Волгограде вышел на финишную прямую, передает V102.RU. По данным мэрии, в настоящее время завершаются отделочные работы внутри здания, и идет оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса.





- Здесь уже начинается установка шведских стенок, матов, боксерских груш и ринга. В ближайшее время подрядная организация поставит борцовский ковер и другой инвентарь, - сообщили в администрации Волгограда.

Общая степень готовности объекта составляет больше 90%. Помимо внутренней отделки идут работы на прилегающей территории, где монтируют поливочный водопровод, устанавливают бортовые камни и обустраивают тротуарные дорожки.

Площадь нового спортивного центра составляет порядка 1000 кв. м. Он построен на ранее пустовавшей территории, прилегающей к улице Тарифной.

Проектом предусмотрено два зала для единоборств по 375 квадратных метров каждый. Ежедневно здесь смогут заниматься порядка 50 тысяч человек. Для спортсменов предусмотрены раздевалки, оснащенные санузлами и саунами. Здесь также будут кабинеты врача, тренеров и технические помещения.

Фото: администрации Волгограда