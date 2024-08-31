Бастрыкина возмутила плесень в квартире вдовы участника СВО из Волгограда

Фото из архива V102.RU
Расследования 31.08.2024 14:01
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31.08.2024 14:01
Фото из архива V102.RU
Глава СК России поставил на контроль проверку в связи с обращением вдовы военнослужащего из Волгограда по вопросу нарушения жилищных прав ее семьи. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, в приёмную Председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась вдова участника СВО по вопросу ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома по улице Лодыгина, расположенного на Нижнем Тракторном.Несмотря на то, что в здании 1945 года постройки неисправны инженерные системы, сотрудники управляющей компании мер к проведению ремонтных работ не принимают. В квартире вдовы из-за постоянной сырости распространилась плесень. Это создает угрозу здоровью двум ее малолетним детям. Однако многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Волгоградской области уже начата процессуальная проверка. О ее промежуточных результатах руководитель СУ СК должен будет доложить главе СК.
Фото из архива V102.RU
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