Волгоградцев накормят 1 сентября онигири и дамплингами

Общество 31.08.2024 13:16
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31.08.2024 13:16
В Волгограде готовятся к проведению гастрономическому фестивалю, на котором свое кулинарное мастерство продемонстрируют представители волгоградского общепита. Мероприятие, запланированное в рамках празднования Дня города, пройдет 1 сентября с 16.00 до 20.00 на нижней террасе Центральной набережной вблизи амфитеатра, рассказали V102.RU в мэрии города.
Волгоградцы могут продегустировать блины с мясом, картофелем, соусом фахито, моцареллой и начинкой из обжаренного бекона, колбасок из свинины и говядины, соленых огурцов, сдобренных острым перцем халапеньо и горчичным соусом. Сладкоежек ожидают классические вафли и широкий ассортимент сладких блинчиков - с маком и темным шоколадом, бананово-шоколадной начинкой и др.
Ценителей восточной кухни ждет богатый выбор воков с овощами, мясом, морепродуктами, а также дамплингов – разновидностей пельменей, традиционных для китайской, корейской, японской и других кухонь народов мира. Помимо этого, на площадке выступят творческие коллективы, пройдет ряд мастер-классов. Так, например, юных волгоградцев научат готовить онигири – это традиционное японское блюдо из риса с разнообразными начинками.
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