В Волгограде наезд на 60-летнего пешехода попал на видео

Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 31.08.2024 10:29
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31.08.2024 10:29
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде 60-летнего пешехода сбил автомобиль – момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина перебегает дорогу, при этом не обращая внимания на движущийся автомобиль. Однако он не успел увильнуть от машины – от удара его отбросило на обочину.В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что ДТП случилось накануне, 30 августа, в 23-35 ч. в Краснооктябрьском районе около дома №44 по ул. Маршала Еременко. Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход госпитализирован.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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