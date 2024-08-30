Волгоград сковали 8-бальные пробки из-за серии ДТП

Вечером в пятницу, 30 августа, накануне выходных Волгоград встал в 8-бальных пробках. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс. Пробки», всему виной несколько ДТП, которые не дают горожанам быстро добраться с работы домой.

По сообщению очевидцев, в Дзержинском районе Волгограда на улице Качинцев фура столкнулась с Lexus, из-за чего движение в настоящее время затруднено сразу по нескольким улицам.

- Дикая пробка на улице Качинцев, - сообщают автомобилисты. - Фура притерла Lexus. Пробка чуть ли не с проспекта Жукова начинается.

Согласно картам пробок, в настоящее время в этом месте наблюдается 2-километровый затор, который начинается на проспекте Жукова и продолжается далее на улице Качинцев. Затруднено движение и по улице Московской.

Также из-за ДТП наблюдаются пробки на улице Рокоссовского в районе Мамаева кургана, на 7-ой Гвардейской и проспекте Ленина в районе ТРК «Европа Сити Молл» и стадиона «Волгоград Арена». Огромная пробка из-за аварии образовалась и в Ворошиловском районе на улице Неждановой на пересечении с Третьей продольной магистралью.

Фото: читатели V102.RU

Скриншот «Яндекс. Пробки»