Болельщиков «Ротора» 2 сентября развезут на двух электричках

Дополнительные рейсы электропоездов для футбольных фанатов назначены на 2 сентября в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, после окончания матча два электропоезда развезут болельщиков волгоградского «Ротора» в Волжский и в южные районы Волгограда.

Дополнительная электричка №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 22:12, с верхней остановочной платформы Мамаев курган – в 22:18, прибудет на ст. Волжский в 23:01.

Еще один электропоезд №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 22:06, с нижней платформы Мамаева кургана – в 22:13, а прибудет на ст. Шпалопропитка в 23:24.

Напомним, в понедельник, 2 сентября, на «Волгоград Арене» пройдет матч между «Ротором» и «Чайки» из Песчанокопска. Начало встречи – в 19:30 ч.