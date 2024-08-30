В Волжском ветеран боевых действий избил водителя автобуса

В Волжском Волгоградской области на бульваре Профсоюзов у бывшего ТЦ «Пекин» 39-летний пассажир автобуса № 14 избил 58-летнего водителя. Потерпевшего со сломанным носом и ушибами забрали в больницу. Инцидент попал на видео, на котором слышно, как одна из находившихся в салоне женщин рассказывает по телефону, что «выпивший участник СВО избил Юрия Викторовича».

В ходе словесной перепалки между предполагаемым ветераном боевых действий и его жертвой можно предположить, что мотивом потасовки стало нежелание водителя останавливаться в неположенном для этого месте.







Один из очевидцев в соцсетях изложил свою версию произошедшего конфликта:

— Автобус ехал по улице Дружбы. Пассажир был пьян, вел себя неадекватно. В салоне находились дети. Он захотел выйти «прям тут», так он просил. На что водитель ему сказал, что выпустит его только на остановке за поворотом. Пассажира такой расклад не устроил. Он бросился на водителя с кулаками. Четыре раза ударил его в лицо во время движения автобуса. Скрутить неадеквата помог еще один пассажир. Потом стали ждать полицию.

Тем не менее, нашлись и те, кто, если и не заступился, то попытался объяснить поведение напавшего на водителя мужчину.

— Вообще-то он брата хоронил. Это мой друг с СВО. Единственного привезли с их команды, остальные лежат. У него руки нет. Страшно, как может, так и крепится. На самом деле он очень хороший человек и отец. Человек без руки и без братьев остался. Только он живой… Поэтому и крыша «едет» по-своему, — рассказала близкая подруга агрессивного пассажира.

Журналистам «Высоты 102» удалось связаться с заместителем руководителя по безопасности МУП «Волжская АК1732» Александром Членовым, который прокомментировал происшествие в салоне автобуса.

— Днем 27 августа это произошло. В салоне оказался пассажир в измененном состоянии, который беспричинно накинулся на нашего водителя, который работает уже очень давно, нареканий к нему никогда не было. В итоге он его несколько раз ударил кулаком в лицо, сломал ему переносицу, пока тот пытался избежать ДТП и остановить автобус. Люди помогли скрутить этого неадеквата. Вызвали скорую и полицию. Был ли нападавший военным или нет, я не могу сказать. Пусть в этом компетентные органы разбираются. Водитель пострадал, теперь на лечении в больнице Фишера, — рассказал представитель автоколонны.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос корреспондентов информагентства пояснили, что организована проверка.

— Сотрудники полиции проводят проверку по факту возникшего между водителем автобуса «АК-1732» и пассажиром конфликта, в результате чего водителю были причинены телесные повреждения, — добавили в региональном главке МВД.

Напомним, в Волгограде водитель автобуса успокоил дебошира огнетушителем.

Видео: «Жесть Волжский» / t.me