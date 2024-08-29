



Котовский районный суд в Волгоградской области обязал курьера вернуть денежные средства пенсионерам, попавшим на уловки мошенников. Как сообщает V102.RU, в общей сумме фигурант дела незаконно присвоил более 860 тысяч рублей.

Установлено, что жертвами обмана стали двое пенсионеров в возрасте 84 и 86 лет. Им позвонили мошенники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что родственники стали виновниками ДТП. Пожилые люди поверили уговорам, что могут помочь близким в этой ситуации. Для этого они должны были передать деньги курьеру - фигуранту уголовного дела. Пенсионеры отдали обвиняемому по 400 тысяч рублей, которые он положил на карту и отправил своим соучастникам.

Прокуратурой Камышина в суд были предъявлены исковые заявления в интересах пенсионеров о взыскании с курьера похищенной суммы, а также процентов за пользования чужими денежными средствами на общую сумму 860 тысяч рублей. Требования прокурора были удовлетворены.

Уголовное дело в отношении сообщников подсудимого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.