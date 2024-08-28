Из Волгограда за 3,2 млн рублей власти вывезут 1,7 тыс. тонн мусора





Власти Волгограда вновь отчитались о работе по ликвидации несанкционированных свалок. Как сообщает ИА «Высота 102», этой осенью мэрия рассчитывает вывести строительные, растительные и бытовые отходы, которыми оказались захламлены четыре земляных участка на территории Дзержинского района. Соответствующий аукцион накануне опубликован на Госзакупках.

В числе несанкционированных мест скопления отходов, которые вот-вот должны исчезнуть, свалки у дома №17а на бульваре 30-летия Победы, вблизи домов №64 по ул. 51-й Гвардейской и №53б по ул. Краснополянской, а также на территории общего пользования на ул. им. Кортоева.

Согласно проектно-сметной документации, организации, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит вывезти 60 кубометров мусора. Отдельно в контракте прописан вывоз ещё 1757 тонн отходов.

- Всего с начала года на территории Дзержинского района подрядными организациями были ликвидированы 11 несанкционированных свалок, с общественных территорий вывезено свыше 3000 тонн мусора, - уточнили журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, исполнитель государственного подряда должен быть определён в начале сентября. На эти цели из бюджета выделено 3,2 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»