В Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»

Сегодня, 27 августа, проводилась эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл» в Волгограде, но она продлилась недолго, передает V102.RU.

- У нас произошла ложная сработка сигнализации, - сообщили информагентству в ТРК. – Приехали, проверили. Все нормально. Сейчас работаем в штатном режиме.

Отметим, что похожий случай в торговом комплексе был в начале августа этого года. Тогда очевидцы сообщали, что пожарная тревога сработала из-за задымления в одной из туалетных комнат.