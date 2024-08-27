Расследования

РУСАДА поставило крест на карьере уличенной в допинге волгоградской фигуристки

Расследования 27.08.2024 20:01
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27.08.2024 20:01


17-летняя волгоградская фигуристка Варвара Горобченко оказалась в центре скандала после того, как ее уличили в употреблении допинга. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РУСАДА, она была внесена в стоп-лист  после обнаружения в ее биологических пробах мельдония и сибутрамина. В итоге волгоградскую спортсменку дисквалифицировали на пять лет. Срок дисквалификации уже начал отсчитываться с 15 мая 2023 года, когда были взяты пробы на соревнованиях, в которых принимала участие волгоградка, и завершится 14 мая 2028 года. 
После того, как стало известно о проблемах Варвары Горобченко, от нее поспешили откреститься тренеры, которые раньше занимались с девушкой. 
С соответствующим заявлением, в частности, выступила Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», которую возглавляет знаменитый фигурист, чья часть детства прошла также в Волгограде.  Варвара Горобченко, как стало известно, также занималась в этой Академии. 
Однако в школе фигурного катания поспешили внести ясность в эту ситуацию. 
- По договоренности с Федерацией фигурного катания на коньках Волгоградской области Горобченко Варвара Вячеславовна  в период с 15.11.2022 по 15.12.2023 года находилась на учебно- тренировочных сборах по фигурному катанию на коньках, проводимых на спортивной базе Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве. Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко В.В. и ее представители не довели до сведения Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в Академии «Ангелы Плющенко» официальным тренером была Хаблова С.Г. и спортсмен совместно с ГАУ Волгоградской области «Школа по зимним видам спорта» принимали  решение об участии в соревнованиях, - говорится в комментарии школы Плющенко.
Здесь также добавили, что  академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации.
Однако волгоградские специалисты уже заявили, что Варвара лишь формально числилась в Волгограде, но на самом деле последние годы  жила и тренировалась в Москве у Плющенко. 
В частности, ответственный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Волгоградской области Светлана Хаблова, которая ранее являлась тренером дисквалифицированной за допинг фигуристки Варвары Горобченко, в интервью «Матч ТВ», пояснила, что Варвара решила заниматься у Евгения Плющенко по решению мамы. При этом на соревнованиях она выступала от Волгоградской области. По словам специалиста, так спортсмены делают часто – выступают за свой регион, а тренируются в других городах. 
Варвара оставалась в группе Светланы Хабловой до мая 2023 года. Когда стало известно о том, что в ее пробах обнаружили допинг, она была отчислена из школы. 
Между тем, уже известно, что родные Варвары Горобченко поставили под сомнение решение РУСАДА. В частности, мама девушки Светлана в интервью «Спорт-Экспрессу» категорично заявила, что ее дочь не принимала никаких таблеток, а все произошедшее она считает чудовищной ошибкой, которая нанесла психологическую травму Варваре. Именно по этой причине родные девушки приняли решение не обжаловать дисквалификацию. 
При этом, как оказалось, Варвара уже не занимается фигурным катанием. А в ближайшее время она намерена серьезно заняться учебой после поступления в вуз, заверила ее мама.
Скриншот видео Федерации по фигурному катанию на коньках Смоленской области

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